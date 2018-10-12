Депутат Госдумы предлагает отложить рассмотрение закона об отмене роуминга

Москва, 12 октября. Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил отложить рассмотрение законопроекта об отмене национального роуминга. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил на своей странице в Facebook.

Федеральное агентство новостей связалось с парламентарием, чтобы выяснить, что в законопроекте вызывает опасения депутата.

«Я считаю, что к этому законопроекту нужно отнестись осторожно, — сообщил Антон Горелкин корреспонденту ФАН. — Правильно, что Леонид Левин (председатель комитета. — Прим. ФАН) собрал расширенное заседание вчера (посвященное обсуждению законопроекта об отмене национального роуминга перед вторым чтением. — Прим. ФАН). Мы послушали представителей отрасли, государственных ведомств. Вопросов в итоге возникло больше, чем было до заседания».

Отметим, что операторы «большой четверки» уже отменили национальный роуминг на территории России. Но неминуемые убытки мобильных операторов, вызванные этим решением, вызывают тревогу депутата.

«Крупные компании уже испытывают дефицит инвестиций. Перед страной стоят большие задачи в сфере цифрового развития. В связи с этим нужно еще раз подумать и принять взвешенное решение», — сказал депутат.

Депутат профильного комитета Госдумы считает, что законопроект нуждается в существенной доработке.

«У всех представителей государственных ведомств в сфере связи, которые участвовали в совещании, были серьезные вопросы к законопроекту, и, можно сказать между строк, они его не поддерживали, — сказал Горелкин. — Я не говорю «не принимать», я говорю «отложить и подумать».

Депутат подчеркнул, что эта позиция — его личное мнение.

Предполагается, что обсуждаемый законопроект изменит статью 54 федерального закона «О связи» и оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории Российской Федерации будет осуществляться по единому тарифу независимо от места нахождения абонентов. Документ был направлен группой депутатов в Госдуму в июне 2017 года, рассмотрен и поддержан в первом чтении в июле 2018 года.