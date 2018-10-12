Конкурс «Лидеры России» поддержат 20 ведущих отечественных компаний

Москва, 12 октября. К конкурсу «Лидеры России» в этом году присоединились 20 компаний-партнеров, которые заинтересованы в поиске перспективных руководителей. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, его слова приводит пресс-служба конкурса.

Крупнейшие российские корпорации заинтересованы в профессональном развитии управленцев и готовы предложить свои ресурсы. Конкурс поддерживают компании «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Лукойл», «НЛМК», «Норникель», «РЖД», «Росатом», «Роскосмос», «Россети», «Ростелеком», «Ростех», «Русал», «Роснефть», «Русгидро», «Сбербанк», «Северсталь», «Сибур», «ТВ-Новости» (Russia Today), образовательный фонд «Талант и успех».

«Наши партнеры готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки для участников конкурса, предоставить доступ к своим образовательным программам, дать возможность обучения в корпоративных университетах», — пояснил Комиссаров.

Ряд компаний рассматривают будущих финалистов в качестве кандидатов для работы в Москве и регионах.

Отмечается, что партнеры сформируют пул вакансий и предложат победителям и финалистам конкурса работу или престижные стажировки. На очном этапе конкурса будут представлены реальные управлеченские задачи. По словам гендиректора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, сейчас формируются платформы для решения бизнес-задач.

«Если говорить о нашей отрасли, конкуренция обостряется, масштаб деятельности нашей компании растет, растет сложность этого бизнеса. Для нас талант наших менеджеров и их уровень управленческой подготовленности становится определяющим фактором и мы серьезно занимаемся развитием управленческого потенциала», — добавил он.

Глава «Сбербанка» Герман Греф напомнил, что в прошлом году в конкурсе участвовали 1975 сотрудников банка. Это является показателем того, что именно лидерские качества высоко ценятся в учреждении. В числе победителей оказались 8 сотрудников банка, которые ушли на повышение в государственные и частные структуры.

«Не допускайте того, чтобы жизнь прошла мимо», — призвал он более активно подавать заявку на конкурс.

Напомним, что заявку можно подать на официальном сайте «Лидеры России».