Порошенко готовит провокацию: в России отреагировали на тайное решение по Донбассу и Азову

Петр Порошенко ввел в действие тайное решение Совета безопасности и обороны (СНБО) о защите интересов Украины на юго-востоке страны.

Как говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой президента, «решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе» вступает в силу со дня опубликования, 12 октября». Контролировать исполнение указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

По факту данный документ — попытка оправдать расширение украинского военного присутствия вблизи российских границ. Однако стоит понимать, что он совершенно противоречит нормам международного права и обусловлен лишь желанием Порошенко еще сильнее обострить отношения с РФ.

В комментарии Федеральному агентству новостей доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ, политолог Игорь Грецкий напомнил, что восточные регионы Украины многим обязаны России.

«Между Украиной и Россией есть напряжение в отношениях из-за конфликта по поводу вечных вопросов Крыма и Донбасса. Несмотря на то, что восточные регионы Россия признает принадлежащими Украине — и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров об этом говорил, — все-таки без поддержки России эти территории не справились бы. По украинскому законодательству, Россия является «агрессором», отсюда и вытекает желание Порошенко повысить военное присутствие», — заметил политолог.

Обвиняя Россию в «агрессии», украинские власти делают это с оглядкой на реакцию Запада, поскольку для Порошенко солидарность с антироссийскими санкциями Евросоюза и США — единственная возможность держаться на плаву на внешнеполитической арене.

Председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Порошенко в очередной раз стремится подстраховаться на случай отмены санкций против России.

«Украина накачивает информационное пространство и готовится к возможным провокациям, если это ей понадобится в будущем для политических целей. Например, в случае, если отношения России с Евросоюзом или США начнут понемногу улучшаться.

Порошенко готовит военную провокацию с целью обвинить, как всегда, во всем Россию. Для этого и потребовалось вводить решение СНБО. Это постоянная политика киевских властей. Порошенко не является законным президентом Украины, в стране нет никакого легитимного правительства: речь идет о группе военных преступников, силой захвативших власть», — подчеркнул собеседник агентства.

Отметим, параллельно ВСУ проводят учения в Азовском море, чтобы в будущем «отразить российскую агрессию». Украинский президент похвастался «крупномасштабной отработкой военных маневров», однако на деле украинские военнослужащие при помощи устаревшей техники пытались поразить пустое Азовское море. Действия Украины в Азове никак не отразятся на безопасности российских граждан.