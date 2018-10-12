Главные новости 12 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 12 октября.

Президент Украины Петр Порошенко и глава правительства Болгарии Бойко Борисов приняли участие в презентации проекта моста через Дунай. Переправа должна соединить украинский и румынский берега реки. Порошенко показал народу Хабаровский мост под видом переправы через Дунай.

Чеченца, бросившего банку в пассажиров московского автобуса, устроили на работу в Грозном. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. «Преступление и наказание»: россияне похвалили Кадырова, нашедшего нарушителю-чеченцу работу в Грозном.

Президент Украины Петр Порошенко приказал командирам ВСУ применять для ведения ответного огня в Донбассе все имеющееся у них вооружение. Порошенко разрешил ВСУ стрелять из всего имеющегося оружия в Донбассе.

Североатлантический альянс проведет крупнейшие учения со времен холодной войны вблизи российских границ. США и союзники решили помешать России свободно передвигаться по Северному морскому пути. «Сдержать Россию»: маневры НАТО у российских границ решают двойную задачу.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия готова отразить «вторжение» России на побережье Азовского моря. Порошенко показал, как ВСУ готовятся к «вторжению» России с Азова.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». «На макарошках и фруктах»: саратовский министр рассказала о преимуществах жизни на прожиточный минимум.

За четыре с лишним года своего существования Луганская народная республика пережила три блэкаута. И каждый раз коммунальщикам удавалось оперативно восстанавливать инфраструктуру. Блэкаут, которого не было: почему в ЛНР не боятся украинских страшилок

Россия собирается доверить управление переданными Сирии комплексами С-300 иранским специалистам. Об этом заявляет израильское издание DEBKAfile. Уколоть Россию и оправдать агрессию: эксперт объяснил «иранский след» в поставках С-300 Сирии.

Эксперты составили рейтинги самого дорогого и дешевого съемного жилья в России. Дороже всего, уже традиционно, стоит снять однокомнатную квартиру в столице. Дешевле — в Магнитогорске. Эксперты назвали города России с самым дешевым и дорогим съемным жильем.