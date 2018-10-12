Боевики возобновили ракетный обстрел сирийского Алеппо | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Боевики возобновили ракетный обстрел сирийского Алеппо Террористические группировки, находящиеся на юго-западе провинции Алеппо, снова обстреляли жилые кварталы административного центра. По информации корреспондента Федерального агентства новостей, было выпущено четыре ракеты. Данных о пострадавших нет. Однако террористическая атака нанесла большой урон ряду жилых домов и машинам, которые были припаркованы в районе падения снарядов. Отметим, за последнее время мирные жители все чаще становятся жертвами ракетных атак в Алеппо. Чаще всего погибают женщины и дети.

Президенты России и Белоруссии провели встречу в Могилеве перед Форумом регионов Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Могилеве перед Форумом регионов. Главы государств отметили, что в этом году у них еще запланирован ряд встреч. Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за визит. Он отметил, что Могилев — город «больше русский, чем белорусский». Путин в ответ выразил благодарность за прием, отметив, что «город симпатичный, полюбовались». Президент России также выразил уверенность, что встреча с Лукашенко и Форум регионов будут полезны для дальнейшего развития отношений двух государств.

В Госдуме отреагировали на молниеносную отставку саратовского министра, слова которой оскорбили россиян Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку регионального министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову. Данное решение депутат Госдумы Николай Панков пояснил тем, что задача министерства занятости, как и других министерств, — решать проблемы жителей области, а не подгонять их жизненный уровень под стандарты, удобные для чиновников. Отметим, поводом для молниеносного увольнения министра занятости, труда и миграции Саратовской области стало ее высказывание о прожиточном минимуме. Наталья Соколова в споре с депутатом регионального заксобрания заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». При этом сама министр отказалась жить месяц на эти деньги, заявив, что это не соответствует ее статусу.