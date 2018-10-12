Сирия новости 12 октября 19.30: курды потеряли более 70 боевиков в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Алеппо погиб ребенок

Сирия, 12 октября. Курды потеряли 21 боевика убитым и более 50 раненными в результате атак ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Алеппо погиб ребенок, радикалы «Тахрир аш-Шам» заставляют жителей Идлиба выходить на митинги против САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: принуждает мирное население Идлиба выходить на митинги против САА.

Курды: потеряли 21 боевика убитым и более 50 раненными в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Недалеко от населенного пункта Биянун на севере провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). О перестрелках пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В поселении Аль-Атареб прогремел взрыв, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В результате происшествия погиб ребенок.

Местный Twitter-канал (@NorsForStudies) сообщает, что в административном центре региона произошло отключение электроэнергии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Breizhman1983), что за прошедшие сутки в результате многочисленных атак террористов «Исламского государства»1 на позиции Демократических сил Сирии (SDF) на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор курды потеряли 21 боевика убитыми и более 50 раненными.

В связи с напряженной ситуацией в этой части региона правительственные войска Ирака начали укреплять позиции на границе с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@smmsyria).

Провинция Идлиб

В центре города Идлиб обнаружен заминированный автомобиль, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, самодельное взрывное устройство, заложенное в машине, удалось обезвредить.

Террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 радикального альянса «Тахрир аш-Шам» проводят обыски в домах мирных жителей провинции, пишет Twitter-канал (@MasarPressNet). Кроме того, джихадисты пытаются угрозами вынудить население региона выйти на митинги против сирийской армии.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Ранее столкновения между правительственными войсками и джихадистами отмечались в окрестностях Аль-Латамины. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия армии САР наносит удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Атшан.

Также, по сведениям Twitter-канала (@ElifMedya_), бои между САА и джихадистами зафиксированы на западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)