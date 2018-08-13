Ирак пояснил свою позицию по санкциям США против Ирана

Багдад, 13 августа. Власти Ирака не станут следовать всем санкциям США против Ирана, а ограничатся отказом от использования доллара в торговле с Тегераном. С таким заявлением в понедельник выступил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

«Наши обязательства в случае с Ираном заключаются в отказе от использования долларов США в транзакциях, а не приверженность всем американским санкциям», — приводит его слова телеканал Al Sumaria.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Ирак 9 августа заявил об уходе от доллара в торговле с Ираном из-за санкций. Тем не менее, глава иракского правительства заявил, что страна будет искать способы снизить влияние санкций на свой рынок, а также проследит за тем, чтобы ограничительные меры не нанесли ущерб интересам иранским гражданам.

Напомним, что ранее США ввели новые санкции против Ирана, нарушив тем самым условия иранской ядерной сделки. Впрочем, американские союзники не поддержали это решение. Так, например, Турция уже заявила, что не откажется от сотрудничества с Ираном из-за санкций.