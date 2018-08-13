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Детский омбудсмен посетит одну из сестер Хачатурян в СИЗО
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    Детский омбудсмен посетит одну из сестер Хачатурян в СИЗО

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    Детский омбудсмен посетит одну из сестер Хачатурян в СИЗО

    Москва, 13 августа. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена в ближайшее время посетить СИЗО, где содержится Мария Хачатурян — одна из трех сестер, подозреваемых в убийстве своего отца.

    «Анна Кузнецова посетит в СИЗО Марию Хачатурян и рассмотрит возможность оказания мер поддержки», — рассказали в аппарате уполномоченного.

    С просьбой встретиться с девушкой к Кузнецовой неделю назад обратился адвокат Марии — Ярослав Пакулин, передает РИА Новости.

    Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено на лестничной площадке в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Они признали свою вину и заявили, что отец бил их и держал в положении рабынь. По версии следствия, девушки напали на него, пока тот спал, и нанесли более 30 ударов ножом. Кузнецова призвала оказать задержанным психологическую помощь.

    Автор: Антон Соколов
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