Детский омбудсмен посетит одну из сестер Хачатурян в СИЗО

Москва, 13 августа. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена в ближайшее время посетить СИЗО, где содержится Мария Хачатурян — одна из трех сестер, подозреваемых в убийстве своего отца.

«Анна Кузнецова посетит в СИЗО Марию Хачатурян и рассмотрит возможность оказания мер поддержки», — рассказали в аппарате уполномоченного.

С просьбой встретиться с девушкой к Кузнецовой неделю назад обратился адвокат Марии — Ярослав Пакулин, передает РИА Новости.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено на лестничной площадке в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Они признали свою вину и заявили, что отец бил их и держал в положении рабынь. По версии следствия, девушки напали на него, пока тот спал, и нанесли более 30 ударов ножом. Кузнецова призвала оказать задержанным психологическую помощь.