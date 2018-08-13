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Эстония продолжит поиски ракеты НАТО до конца недели
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    Эстония продолжит поиски ракеты НАТО до конца недели

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    Эстония продолжит поиски ракеты НАТО до конца недели

    Таллин, 13 августа. Поиски случайно выпущенной ракеты НАТО будут продолжаться в Эстонии до конца этой недели. Такое заявление сделал в понедельник пресс-секретарь эстонских Сил обороны капитан Айво Вахеметс.

    «Если поиски по-прежнему не принесут плодов, то в конце этой недели будет принято решение о нецелесообразности дальнейших поисков», — отметил он.

    Вахеметс подчеркнул, что ракета могла увязнуть в болоте. В этом случае найти снаряд будет невозможно, передает издание Delfi.

    Напомним, 7 августа пилот истребителя ВВС Испании Eurofighter Typhoon, который входит в состав миссии НАТО в Эстонии, случайно совершил пуск боевой ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM. Предположительно ракета могла упасть в районе природного заповедника Эндла. Снаряд был оснащен механизмом самоликвидиции, однако власти Эстонии не исключают, что он не сработал. На время расследования ВВС Испании отстранены от патрулирования в небе над Прибалтикой.

    Автор: Антон Соколов
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