Министр рыболовства Норвегии ушел в отставку после отпуска в Иране

Осло, 13 августа. Министр по делам рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушел в отставку после того, как провел отпуск в Иране в нарушение правил безопасности. Об этом говорится на сайте норвежской телерадиокомпании NRK со ссылкой на результаты экстренного заседания правительства.

Его пост займет Харальд Том Несвик.

По данным норвежской газеты Aftenposten, экс-министр провел отпуск в июле этого года в Иране с 28-летней норвежкой иранского происхождения. В нарушение установленных правил он проинформировал правительство Норвегии о поездке только спустя два дня после прибытия на место отдыха, а также взял с собой в поездку рабочий мобильный телефон. Гаджет проверит полиция госбезопасности государства.

Интерес местных СМИ вызвала подруга бывшего министра. В начале 2000-х годов она просила убежища в Норвегии и получила необходимое разрешение только спустя несколько лет, в 2008 году. Она принимала участие в мероприятиях иранского посольства в Норвегии, что вызвало ряд вопросов о характере ее связей с властями Ирана. В одном из интервью NRK девушка объяснила, что «содействует ознакомлению норвежцев с культурой Ирана».

В то же время самого Сандберга ранее критиковали за то, что он взял с собой в командировку в Китай в мае 2018 года рабочий телефон, а также участвовал в национальном дне Ирана, организованном посольством страны в Осло.

Ранее журналистка Алена Бабинец рассказала, что ей не удалось узнать детали летнего отдыха главы Украины Петра Порошенко, которые тщательно скрывают. Она уточнила, что в развитых странах сообщение данных, куда и когда направится президент, является нормальной практикой.