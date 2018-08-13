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Сирия: около 5 миллионов детей пойдут в школу 1 сентября
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    Сирия: около 5 миллионов детей пойдут в школу 1 сентября

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    Сирия: около 5 миллионов детей пойдут в школу 1 сентября

    Дамаск, 13 августа. Около 5 миллионов учащихся в Сирии пойдут в школу 1 сентября текущего года. В их числе 50 тысяч детей из недавно освобожденной от боевиков Восточной Гуты. Об этом сообщил министр просвещения Сирийской Арабской Республики (САР) Хазван аль-Ваз.

    «В прошлом году у нас было 4 миллиона детей, в этом ожидаем, что уже 5 миллионов школьников придут в учебные заведения в новом учебном году», — рассказал он.

    Министр провел экскурсию для журналистов по школе, в которой ведутся восстановительные работы после боевых действий. По его словам, если мест для такого количества учеников не будет достаточно, руководство учебного заведения введет вторые смены, передает ТАСС.

    Аль-Ваз сообщил, что из-за критической ситуации в Восточной Гуте во время действия там террористов многие дети не имели возможности продолжать обучение. Поэтому для них продлили учебный год. Летом они изучали предметы по специальной программе, а сейчас сдают экзамены, рассказал министр, отметив, что в провинции САР множество разрушенных школ.

    «Сейчас мы восстанавливаем те, что пострадали меньше всего. Кроме России, нам никто не помогает, поэтому те, что сильно разрушены, мы пока не трогаем», — подчеркнул Аль-Ваз

    Напомним, вооруженный конфликт в сирийском государстве продолжается с 2011 года. Российская сторона помогает стране, в том числе в вопросах восстановления инфраструктуры.

    Ранее министр муниципального управления и экологии САР, а также глава Координационного комитета страны по возвращению беженцев Хуссейн Махлюф заявил, что власти государства высоко ценят усилия российской стороны по вопросу восстановления Сирии.

    Автор: Екатерина Кухарева
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