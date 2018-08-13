Гусь Гугу стал «особым студентом» Шанхайского морского университета

Шанхай, 13 августа. Шанхайский морской университет принял решение зачислить белого гуся по кличке Гугу после обращения его хозяйки.

Женщина призналась, что больше не может заботиться о птице, и попросила вуз приютить Гугу у себя. Выбор на Шанхайский университет пал не случайно. Сотрудники этого научно-образовательного заведения занимаются разведением гусей. Чтобы решить все бюрократические вопросы, университету пришлось выдать приказ о зачислении «особого студента».

Пост о зачислении гуся, опубликованный в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter), тут же собрал свыше 10 тыс. лайков.

Разводимые сотрудниками вуза гуси живут возле водоема на территории кампуса. У птиц даже есть своя страница в Weibo, где публикуются свежие новости.

Отметим, что гусь Гугу стал не единственным животным, получившим официальный статус. Знаменитый американский кот Стаббс был назначен почетным мэром местности Талкитна (Аляска). Государственный пост домашний питомец возглавлял с 1997 по 2017 годы.