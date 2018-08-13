Путь Дурова к добру не приведет: интернет-эксперт объяснил возвращение приватности «ВКонтакте»

Социальная соцсеть «ВКонтакте» решила вернуть возможность оставлять профили пользователей открытыми только для друзей. Об этом сообщил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

По словам Рогозова, решение вернуть пользователям право делать их странички полностью приватными связано с участившимися случаями возбуждения уголовных дел за мемы, репосты и лайки по статьям 148 и 282 УК РФ, которые вводят наказание за оскорбление чувств верующих и экстремизм.

«ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете», — сообщил управляющий директор соцсети.

По мнению создателя проекта «Чистый Интернет» Романа Волошина, решение соцсети «ВКонтакте», с одной стороны, является превентивной мерой, направленной на снижение возбуждения необоснованных административных и уголовных дел.

«Соцсеть руководствуется негативным общественным резонансом последних историй, связанных с уголовным преследованием за репосты. Таким образом, «ВКонтакте» захотела реабилитироваться перед своей аудиторией, встать на ее сторону. Это имиджевый шаг. Но, с другой стороны, «ВКонтакте» как законопослушная организация должна выполнять российское законодательство и выдавать информацию о правонарушениях при судебных запросах и запросах правоохранительных органов, но в строго регламентированном порядке. Однако, на мой взгляд, соцсети следовало пойти иным путем. Вместо того чтобы позволять своим пользователям скрывать нарушения, «ВКонтакте» как крупнейшая коммуникативная площадка в Интернете должна с помощью каких-то фильтров отслеживать, пресекать и предупреждать их», — считает Роман Волошин.

В комментарии Федеральному агентству новостей создатель проекта «Чистый Интернет» заметил, что поведение «ВКонтакте» напоминает ситуацию, когда общество не видит совершаемых преступлений, потому что возвело стену между собой и преступником.