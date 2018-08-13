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Политика
Сирия: два человека погибли при взрыве оставленной боевиками мины
Политика
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    Сирия: два человека погибли при взрыве оставленной боевиками мины

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    Сирия: два человека погибли при взрыве оставленной боевиками мины

    Дамаск, 13 августа. Два человека погибли при взрыве мины, оставленной боевиками в сирийской провинции Хомс, сообщило агентство SANA.

    По информации издания, взрыв мины произошел недалеко от населенного пункта Эс-Санисль на сельскохозяйственных угодьях.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство иностранных дел Сирии уличило ряд арабских стран в финансировании боевиков. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Фейсала Микдада, несколько арабских стран предоставили поддержку в 137 миллиардов долларов незаконным вооруженным формированиям.

    Автор: Дарья Смолина
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