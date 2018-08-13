Сирия: два человека погибли при взрыве оставленной боевиками мины

Дамаск, 13 августа. Два человека погибли при взрыве мины, оставленной боевиками в сирийской провинции Хомс, сообщило агентство SANA.

По информации издания, взрыв мины произошел недалеко от населенного пункта Эс-Санисль на сельскохозяйственных угодьях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство иностранных дел Сирии уличило ряд арабских стран в финансировании боевиков. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Фейсала Микдада, несколько арабских стран предоставили поддержку в 137 миллиардов долларов незаконным вооруженным формированиям.