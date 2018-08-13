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Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius с 141 мигрантом
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    Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius с 141 мигрантом

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    Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius с 141 мигрантом

    Москва, 13 августа. Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, на борту которого находится 141 мигрант.

    SOS Mediterranee и «Врачи без границ», которые управляют судном, обратились к европейским властям с призывом указать им безопасный порт для высадки мигрантов. На данный момент судно находится между Италией и Мальтой.

    «Морские власти Мальты и Италии сообщили кораблю Aquarius, что не предоставят 141 человеку, находящемуся на борту, безопасного места для высадки на берег», — говорится в сообщении организации в Twitter.

    Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что передвижение судна координировалось ливийской береговой охраной, сейчас корабль идет под флагом Гибралтара, и ответственность за спасение мигрантов на данный момент несет Британия.

    Испанское правительство пока не заявило о готовности принять Aquarius, объяснив, что Испания «не является ближайшим портом и, следовательно, не является самым безопасным» местом для мигрантов.

    Автор: Дарья Смолина
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