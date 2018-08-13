Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius с 141 мигрантом

Москва, 13 августа. Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, на борту которого находится 141 мигрант.

SOS Mediterranee и «Врачи без границ», которые управляют судном, обратились к европейским властям с призывом указать им безопасный порт для высадки мигрантов. На данный момент судно находится между Италией и Мальтой.

«Морские власти Мальты и Италии сообщили кораблю Aquarius, что не предоставят 141 человеку, находящемуся на борту, безопасного места для высадки на берег», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Новости с #Aquarius, на борту которого сейчас 141 человек, спасенных в Средиземном #море. Власти Мальты и Италии вновь отказались предоставить порты для безопасной высадки мигрантов https://t.co/HxkDZ9qPlB — Врачи без границ (@MSF_Moscow) August 13, 2018

Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что передвижение судна координировалось ливийской береговой охраной, сейчас корабль идет под флагом Гибралтара, и ответственность за спасение мигрантов на данный момент несет Британия.

Испанское правительство пока не заявило о готовности принять Aquarius, объяснив, что Испания «не является ближайшим портом и, следовательно, не является самым безопасным» местом для мигрантов.