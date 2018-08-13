Танк Т-34 станет главной звездой парада в честь годовщины Курской битвы

Курск, 13 августа. Знаменитый советский танк Т-34 возглавит колонну военной техники, которая проедет по улицам Курска 23 августа во время парада, приуроченного к 75-летию победы в Курской битве.

«Танк Т-34 возглавит механизированную колонну на военном параде в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге. В механизированной колонне пройдет 78 единиц военной техники», — сообщает администрация Курской области.

Кроме того, в параде будут задействованы БМП, БТР, реактивные системы залпового огня «Град», броневики, танки Т-72, самоходные минометы «Нона-СВК», а также самолеты Миг-29, МиГ-31, Су-30 и Су-34.

В праздновании юбилея примут участие 1,5 тыс. человек. Ожидается, что в этот день Курскую область посетят делегации из Германии, Чехии и Украины.

Напомним, что Курская битва состоялась 23 августа 1943 года и стала одним из ключевых сражений Великой отечественной войны. Кроме того, это была крупнейшая танковая битва в истории: в ней участвовали два миллиона человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов.