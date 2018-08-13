Киев рассчитывает пополнить резервы НБУ за счет МВФ

Киев, 13 августа. Власти Украины заинтересованы в обсуждении с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которая посетит Киев в сентябре, вопроса продолжения сотрудничества после окончания четырехлетней программы поддержки. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

По данным пресс-службы Минфина, программа поддержки окончится в марте 2019 года. Киев рассчитывает на продолжение сотрудничества для «обеспечения стабильности и предсказуемости развития страны для граждан, национального бизнеса и внешних инвесторов».

Маркарова добавила, что украинский Минфин уверен в положительном исходе переговоров в вопросе продолжения взаимодействия и поддержки экономических реформ, осуществляемых президентом страны Петром Порошенко, правительством и Национальным банком Украины (НБУ).

«Положительные результаты, над достижением которых министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволит не только пополнить резервы НБУ, но и откроет путь к привлечению финансирования госбюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка и макрофинансовой помощи ЕС», — заключила Маркарова.

Напомним, программа помощи фонда, рассчитанная на четыре года, предполагает выделение стране 17,5 миллиарда долларов несколькими траншами. Пятый из них Киев планировал получить до конца прошлого года, однако он до сих пор не был выделен. Теперь власти Украины рассчитывают на получение финансовой помощи в текущем году. Одними из ключевых требований фонда являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.

Ранее стало известно, что миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября текущего года для обсуждения с властями государства вопросов экономической политики и предоставления финансовой помощи.