Приучить Литву, что Альянс всех защитит: эксперт объяснил, зачем НАТО сопровождает российские самолеты

Истребители Военно-воздушных сил Североатлантического альянса за неделю дважды сопровождали российские самолеты над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы.

«С 6 по 12 августа истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, дважды поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов», — заявили в ведомстве.

Как объясняет сотрудник Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко, в таких действиях авиации НАТО ничего необычного нет. Однако, отмечает он в интервью Федеральному агентству новостей, подобные случаи участились за последние четыре года.

«На самом деле это обычная практика. Дежурные силы, которые размещены на данной территории, находятся там на ротационной основе, — рассказывает Пономаренко. — После известных событий 2014 года, конечно, такие случаи участились.

Я думаю, пока бессмысленно ожидать того, что они прекратятся. Но и ухудшения ситуации, на мой взгляд, не предвидится. Таким образом НАТО будто поднимает градус происходящего в мире. В ответ на любые действия, перемещения самолетов другой страны Альянс отправляет в полет дежурные истребители».

По словам эксперта, поднимая в воздух истребители для сопровождения авиации других стран, НАТО пытается решить сразу несколько задач.

«Одна из целей подобного поведения — тренировка личного состава. Пилоты отрабатывают профессиональные навыки, сопровождают другие воздушные суда, отслеживают их. Они примерно могут представить себе предполагаемый театр военных действий», — рассказывает Пономаренко.

«С другой стороны, НАТО как бы пытается приучить ту же Литву к тому, чтобы убедить население, что есть такие вот дежурные силы, которые при необходимости всех защитят и прикроют. Якобы это необходимо, и так будет всегда. Та риторика, которая сегодня имеет место со стороны Прибалтики в адрес России, с помощью таких вот активных действий Североатлантического альянса получает подкрепление», — добавил эксперт.

Сообщается, что истребители НАТО были направлены для сопровождения российских самолетов АН-26 и АН-30, которые летели из Калининградской области. Известно, что в обоих случаях в воздух были подняты суда ВВС Португалии и Испании. Они стоят на дежурстве на авиабазе Зокняй в Литве.

Как заявляют в российском министерстве обороны, самолеты ВКС РФ не пересекали государственные границы других стран, а летали в соответствии со всеми нормами международного права, которые позволяют авиации находиться в воздушном пространстве над нейтральными водами.