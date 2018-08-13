Экс-глава фонда Доктора Лизы Ксения Соколова опровергла информацию об отъезде из России
Москва, 13 августа. Бывший президент фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова заявила, что информация об ее отъезде за границу не соответствует действительности.
В беседе с журналистами РБК, Соколова опровергла сообщение о том, что она не собирается возвращаться в Россию. Она отметила, что прилетела в Москву на несколько дней.
«Нет такого намерения [оставаться за границей], угроз не поступало», — сообщила Соколова журналистам РБК.
Ранее о том, что Соколова находится в отпуске за границей, заявляла ее адвокат Анна Ставицкая. Она утверждала, что экс-президент фонда вернется в Россию по окончании отпуска.
Напомним, что, по сообщению ряда источников агентства «Москва» и телеканала Рен ТВ, Следственный комитет России завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в фонде (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Якобы организация заключила контракт на услуги с двумя юридическими конторами, а ущерб составил 1,8 миллиона рублей.
Соколова возглавила фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» в феврале 2017 года, после того как его основательница Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в Сочи в декабре 2016 года. В июле 2018 года попечительский совет фонда порекомендовал Ксении Соколовой и члену правления Андрею Макееву передать управление новому менеджменту.