Жириновский объяснил, зачем выбрал новое название для ЛДПР

Москва, 13 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о планах зарегистрировать новую расшифровку названия своей партии — «Легендарная державная партия России». В эфире радиостанции «Говорит Москва» Жириновский мотивировал смену названия партии тем, что ЛДПР действительно является «легендарной» и «державной».

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Владимир Жириновский рассказал подробнее, зачем он решил дать партии новое название. По его словам, новый вариант расшифровки поможет точнее отразить позицию партии. При этом политик уточнил, что и старая расшифровка аббревиатуры ЛДПР также останется в силе.

«Речь не идет о переименовании, — поясняет глава парламентской фракции. — ЛДПР и Либерально-демократическая партия России остаются действующими названиями».

Таким образом, ЛДПР регистрирует в Минюсте третье, дополнительное официальное название партии, акцентирует внимание парламентарий.

«Будем еще и Легендарной державной партией России, — подчеркивает Жириновский. — Мы расширяем список названий, чтобы точнее отражать наши взгляды на мир. «Либерально-демократическая партия» говорит о том, что мы за свободу. А слово «державность» в названии должно подчеркивать нашу патриотическую основу».

В свою очередь, слово «легендарная» связано с тем, что ЛДПР — старейшая в России партия, пояснил политик.