Политолог оценил шансы на победу кандидатов на пост мэра Москвы

Москва, 13 августа. Избирательная кампания по выборам мэра Москвы в этом ходу проходит при доминировании одного кандидата, действующего градоначальника Сергея Собянина. Остальные участники не наберут большого процента голосов, считает политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Алексей Зудин.

Помимо ныне действующего мэра Москвы, в выборах 2018 года примут участие глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, бизнесмен Вадим Кумин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев и бывший глава скандальной строительной компании «Су-155» Михаил Балакин.

Каждый кандидат проводит предвыборную кампанию, направленную на узкие и разрозненные целевые группы избирателей, что, по мнению политолога, маловероятно принесет им весомый результат на выборах.

«Им необходимо получить свой скромный процент голосов, который они смогут потом предъявить руководству своих партий, чтобы зафиксировать свое место в партийной иерархии», — отметил Зудин в разговоре с Nation News.

Политолог обратил внимание, что доминирование действующего мэра столицы в выборах текущего года обусловлено положительными изменениями в облике Москвы. Позитивный вектор его политики отрицать бессмысленно, отметил он.

В то же время выборы характеризуются участием «откровенного спарринг-партнера», Балакина, который оказался в центре крупного скандала из-за проблем с дольщиками.

«Кандидаты такого рода идут на выборы, как правило, чтобы обрести некую известность, а затем конвертировать ее в позиции в других областях», — обратил внимание Зудин.

Напомним, выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Политолог призвал всех москвичей принять в них участие и проголосовать за будущее города.

Ранее писатель, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян заявил, что попытки Балакина продвинуть свою кандидатуру в градоначальники абсолютно безнадежны и бесперспективны. Скорее всего, считает публицист, глава строительной компании стремится повысить свой вес в собственных глазах.