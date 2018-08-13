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Экс-президента Армении освободили из-под ареста
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    Экс-президента Армении освободили из-под ареста

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    Экс-президента Армении освободили из-под ареста

    Ереван, 13 августа. Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна освободили из-под ареста по решению Апелляционного суда Армении.

    Суд удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего лидера Армении об изменении меры пресечения в связи с тем, что Кочарян пользуется «конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию».

    Как сообщает RT, бывший глава государства был освобожден в заде суда, он уехал домой.

    Специальная следственная служба Армении в конце июля предъявила Кочаряну обвинения в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. Через день бывшего лидера страны арестовали на два месяца.

    Автор: Дарья Смолина
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