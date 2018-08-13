Экс-президента Армении освободили из-под ареста

Ереван, 13 августа. Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна освободили из-под ареста по решению Апелляционного суда Армении.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего лидера Армении об изменении меры пресечения в связи с тем, что Кочарян пользуется «конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию».

Как сообщает RT, бывший глава государства был освобожден в заде суда, он уехал домой.

Специальная следственная служба Армении в конце июля предъявила Кочаряну обвинения в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. Через день бывшего лидера страны арестовали на два месяца.