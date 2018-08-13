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Патриарх Кирилл посетит расположенные на Крайнем Севере епархии
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    Патриарх Кирилл посетит расположенные на Крайнем Севере епархии

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    Патриарх Кирилл посетит расположенные на Крайнем Севере епархии

    Москва, 13 августа. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл 17-21 августа посетит расположенные на Крайнем Севере епархии.

    По словам пресс-секретаря патриарха, духовный лидер намерен встретиться с представителями Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской епархий, а также с монахами Соловецкого монастыря.

    «Развитие северных епархий очень важно для церкви​​​. Людям, которые живут и работают в сложных условиях Крайнего Севера, несомненно, нужна большая духовная поддержка. И здесь требуются особые усилия для развития церковной жизни», — пояснил Волков.

    Одной из важных тем, которую намерен обсудить патриарх, станет сохранение северных храмов-памятников. Пресс-секретарь главы РПЦ напомнил, что только на прошлой неделе в Карелии сгорела деревянная церковь Успения Божией Матери, построенная в XVIII веке, передает РИА Новости.

    Автор: Антон Соколов
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