Сирия: более 25 тысяч беженцев вернулись из Ливана в Дамаск за четыре месяца

Дамаск, 13 августа. Более 25 тысяч сирийских беженцев вернулись в провинцию Дамаск из Ливана за последние четыре месяца, сообщил глава провинции Али Ибрагим.

«Более 25 тысяч беженцев вернулись из Ливана в течение четырех последних месяцев», — заявил он.

По его словам, активное возвращение сирийцев началось после объявления в Сирии победы над боевиками. Он отметил, что исполнительная власть делает все возможное, чтобы сирийцы возвращались в свои дома.

Ибрагим рассказал, что в пунктах пропуска людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, их также обеспечивают продуктами питания, водой и предметами первой необходимость. После чего на них составляют документы, и если они могут вернуться в свои дома — они отправляются туда, а если дома разрушены — им предоставляют временное жилье.

Через пропускной пункт Джейдет-Ябус в понедельник, 13 августа, в Сирию вернулись более 220 человек из Ливана, сообщает РИА Новости.