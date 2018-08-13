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Сирия: более 25 тысяч беженцев вернулись из Ливана в Дамаск за четыре месяца
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    Сирия: более 25 тысяч беженцев вернулись из Ливана в Дамаск за четыре месяца

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    Сирия: более 25 тысяч беженцев вернулись из Ливана в Дамаск за четыре месяца

    Дамаск, 13 августа. Более 25 тысяч сирийских беженцев вернулись в провинцию Дамаск из Ливана за последние четыре месяца, сообщил глава провинции Али Ибрагим.

    «Более 25 тысяч беженцев вернулись из Ливана в течение четырех последних месяцев», — заявил он.

    По его словам, активное возвращение сирийцев началось после объявления в Сирии победы над боевиками. Он отметил, что исполнительная власть делает все возможное, чтобы сирийцы возвращались в свои дома.

    Ибрагим рассказал, что в пунктах пропуска людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, их также обеспечивают продуктами питания, водой и предметами первой необходимость. После чего на них составляют документы, и если они могут вернуться в свои дома — они отправляются туда, а если дома разрушены — им предоставляют временное жилье.

    Через пропускной пункт Джейдет-Ябус в понедельник, 13 августа, в Сирию вернулись более 220 человек из Ливана, сообщает РИА Новости. 

    Автор: Дарья Смолина
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