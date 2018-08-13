Жириновский зарегистрировал новую расшифровку ЛДПР

Москва, 13 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о регистрации нового названия для своей партии.

Политик заявил, что партия будет называться Легендарная державная партия России. По словам Жириновского, ранее партия была зарегистрирована как Л.Д.П.Р. и как Либерально-демократическая партия, а сейчас появится третье название.

«Во всех трех случаях — ЛДПР, а расшифровка разная. Потому что мы действительно легендарная. Все три названия имеют одинаковую юридическую силу», — заявил Жириновский.

По его мнению современный политический лексион нужно обновить, поскольку он является наследником советского режима.

Ранее политик призвал запретить программы Андрея Малахова. Жириновский посчитал, что телеведущий эксплуатирует грязные инстинкты, а его программы – это «информационные помои».