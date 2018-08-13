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Жириновский зарегистрировал новую расшифровку ЛДПР
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    Жириновский зарегистрировал новую расшифровку ЛДПР

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    Жириновский зарегистрировал новую расшифровку ЛДПР

    Москва, 13 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о регистрации нового названия для своей партии.

    Политик заявил, что партия будет называться Легендарная державная партия России. По словам Жириновского, ранее партия была зарегистрирована как Л.Д.П.Р. и как Либерально-демократическая партия, а сейчас появится третье название.

    «Во всех трех случаях  — ЛДПР, а расшифровка разная. Потому что мы действительно легендарная. Все три названия имеют одинаковую юридическую силу», — заявил  Жириновский.

    По его мнению современный политический лексион нужно обновить, поскольку он является наследником советского режима.

    Ранее политик  призвал запретить программы Андрея Малахова. Жириновский посчитал, что телеведущий эксплуатирует грязные инстинкты,  а его программы – это «информационные помои».

    Автор: Денис Коробейников
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