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Политика
В Госдуме прокомментировали создание аналога «списка Магнитского» на Украине
Политика
В Госдуме прокомментировали создание аналога «списка Магнитского» на Украине
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    В Госдуме прокомментировали создание аналога «списка Магнитского» на Украине

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    В Госдуме прокомментировали создание аналога «списка Магнитского» на Украине

    Москва, 13 августа. Украине ничего не добьется, создавая санкционные списки против России. Об этом заявил в понедельник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя идею создания на Украине аналога «списка Магнитского».

    «Создание списка Магнитского — это не путь решения проблем украинцев, осужденных на территории РФ. Если таким «креативом» Украина планирует освободить Сенцова, то она ошибается», — отметил он.

    По словам парламентария, осужденные в России граждане Украины могут быть освобождены только в двух случаях: при полном отбывании своего срока заключения или при обмене на россиян, удерживаемых на Украине. При этом Белик подчеркнул, что Киев должен быть готов к ответной реакции Москвы, если все же введет свой «список Магнитского». Депутат добавил, что любые санкции ударят в первую очередь по самой Украине, передает RT.

    Напомним, что ранее Украина попросила ЕСПЧ ввести дополнительные санкции против российских госслужащих, имеющих отношения к судебным делам с участием украинцев.

    Автор: Антон Соколов
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