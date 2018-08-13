В Госдуме прокомментировали создание аналога «списка Магнитского» на Украине

Москва, 13 августа. Украине ничего не добьется, создавая санкционные списки против России. Об этом заявил в понедельник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя идею создания на Украине аналога «списка Магнитского».

«Создание списка Магнитского — это не путь решения проблем украинцев, осужденных на территории РФ. Если таким «креативом» Украина планирует освободить Сенцова, то она ошибается», — отметил он.

По словам парламентария, осужденные в России граждане Украины могут быть освобождены только в двух случаях: при полном отбывании своего срока заключения или при обмене на россиян, удерживаемых на Украине. При этом Белик подчеркнул, что Киев должен быть готов к ответной реакции Москвы, если все же введет свой «список Магнитского». Депутат добавил, что любые санкции ударят в первую очередь по самой Украине, передает RT.

Напомним, что ранее Украина попросила ЕСПЧ ввести дополнительные санкции против российских госслужащих, имеющих отношения к судебным делам с участием украинцев.