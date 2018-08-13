Петросян за последние годы брака со Степаненко не потратил ни копейки из семейного бюджета — адвокат

Москва, 13 августа. Хамовнический суд Москвы установил, что артист Евгений Петросян за последние пять лет совместной жизни с артисткой Еленой Степаненко не тратил деньги из семейного бюджета и не покупал дорогостоящую недвижимость, не уведомив об этом супругу. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

По его словам, суд сделал запрос в банки о движении денежных средств Петросяна за последние пять лет. Полученный ответ полностью опроверг утверждения защиты Степаненко.

«Факт того, что Петросян ничего не выводил, не тратил совместно нажитые деньги и не покупал никому за общие семейные деньги никаких дорогостоящих квартир, установлен судом», — рассказал адвокат ТАСС.

Более того, Жорин заявил в суде ходатайство о направлении аналогичного запроса в банк о движении средств на счетах Степаненко. Адвокат подчеркнул, что нельзя голословно обвинять артистку, однако нельзя исключать, что могут прийти ответы, утверждающие, что Степаненко тратила совместно нажитые средства на собственные нужды.

Жорин также опроверг информацию ряда СМИ о том, что гонорары Петросяна на фоне бракоразводного процесса существенно выросли. По словам самого артиста, утверждения о влиянии скандала на его творчество не соответствуют действительности.

«Петросян — востребованный артист и у него всегда было достаточно выступлений, на которые и сейчас есть спрос», — заключил юрист.

Напомним, Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с Петросяном, с которым прожила более 30 лет. Актриса предложила разделить имущество, потребовав большую его часть.

Как стало известно, на заседание, в ходе которого должно было состояться рассмотрение вопроса об их разводе и разделе совместно нажитого имущества, пара не явилась.