Песков подтвердил визит Путина в Берлин на встречу с Меркель

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил визит президента России Владимира Путина в Берлин в субботу, 18 августа.

«Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее правительство Германии сообщило, что федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в субботу. По словам официального представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта, встреча пройдет в замке Мезеберг в 19.00 по московскому времени. Что касается тем переговоров, то стороны обсудят актуальные вопросы внешней политики, в том числе урегулирование ситуации в Сирии и на Украине.