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Песков подтвердил визит Путина в Берлин на встречу с Меркель
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    Песков подтвердил визит Путина в Берлин на встречу с Меркель

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    Песков подтвердил визит Путина в Берлин на встречу с Меркель

    Москва, 13 августа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил визит президента России Владимира Путина в Берлин в субботу, 18 августа.

    «Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа», — цитирует РИА Новости Пескова.

    Ранее правительство Германии сообщило, что федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в субботу. По словам официального представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта, встреча пройдет в замке Мезеберг в 19.00 по московскому времени. Что касается тем переговоров, то стороны обсудят актуальные вопросы внешней политики, в том числе урегулирование ситуации в Сирии и на Украине.

    Автор: Дарья Смолина
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