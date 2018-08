Западные СМИ о танке «Армата»: Русские определенно добились успеха

Универсальная боевая платформа «Армата», вероятно, прослужит России еще как минимум три десятка лет. За это время она вполне способна модернизироваться до беспилотного управления и нового футуристического оружия. Эти будущие боевые машины могут принципиально отличаться от существующей серии «Армата» или любых других известных нам сегодня бронированных автомобилей.

Федеральное агентство новостей представляет обзор перевода статьи «Russia's Armata T-14 Tank: Armed with Deadly Lasers and Railguns?» («Российский танк «Армата» Т-14: вооружен боевыми лазерами и рельсотронами?»), опубликованной на аналитическом портале The National Interest. Автор: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar).

«Много новых прототипов сейчас находятся на завершающем этапе разработки: платформы «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг» и другие. Это традиционные средства, — заявил руководитель Главного автобронетанкового управления министерства обороны генерал-полковник Сергей Маев. — Они прослужат еще не менее 25-30 лет. Ожидается, что их заменят виды вооружений, чья работа будет основана на новых физических принципах».

Маев использовал фразу «новые физические принципы» для того, чтобы обозначить новейшие технологии, которые потенциально могут использоваться в российских бронированных боевых машинах будущего. В России эта фраза главным образом используется в целях рекламы.

Возможно, русские имеют в виду оружие нового поколения, такое как лазеры, вооружение на микроволнах или рельсотроны, но, по всей видимости, Маев говорит о том, что передовые беспилотные наземные системы вооружений в следующем десятилетии станут важнейшей и неотъемлемой частью сухопутных войск Российской Федерации.

«Я имею в виду, конечно, сухопутные войска. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле», — сказал Маев.

Значимость этих российских инноваций, возможно, преувеличивается.

«Это еще одно заявление русских о возможности создания футуристического оружия через 25-30 лет, — рассказал National Interest старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман. — Тем не менее все танки до сих пор используют кинетическую энергию выстрела и кумулятивные снаряды со времен Первой мировой войны. Поэтому, по сути, 100 лет исследовательских и конструкторских работ не привели к созданию оружия, работающего на новых физических принципах. Отчасти это связано с тем, что физические принципы сами по себе не меняются».

В то же время русские разработчики чаще других представляют инновации в танкостроении, такие как беспилотные башни (вроде той, которой был оснащен боевой танк Т-14), а также другие новаторские идеи, воплощенные, например, в боевой машине поддержки танков «Терминатор». Таким образом, можно сказать, что они готовятся к новым концепциям будущих наземных войн.

Что же касается Т-14, то русские определенно добились успеха. По оценке некоторых европейских военных экспертов, Т-14 станет опаснейшей боевой машиной, превосходящей по своим характеристикам существующие танки США и НАТО, например М1А2 «Абрамс» и немецкий боевой танк 2A7+ «Леопард». «Армата» выгодно выделяется по таким характеристикам, как скорость, маневренность и живучесть.

«Т-14 имеет такую же мощность на выходе, как и «Леопард-2» или М1 «Абрамс», но при этом он имеет боевой вес 48 тонн, и он на 20% легче, поэтому удельная мощность у него составляет 31,3 лошадиной силы на тонну веса. В сравнении с западными образцами, у которых этот показатель равен 24 лошадиным силам на тонну, эта новая машина невероятно мобильна», — написал капитан Стефан Бюлер, командир танковой роты и офицер по обезвреживанию взрывных устройств в Центре повышения квалификации Вооруженных сил Швейцарии.

Кроме того, в сравнении с танками «Абрамс» Т-14 гораздо надежнее защищает свой экипаж, используя сочетание активных систем защиты, реактивной брони и пассивной многослойной брони. Бюлер отмечает, что беспилотная башня «Арматы» дает некоторые преимущества в плане живучести.

«Основываясь на всех этих соображениях, можно сделать заключение о том, что Т-14 «Армата» обеспечивает экипажу более высокую степень защиты по сравнению с западными танками, несмотря на то, что боевой вес у него значительно меньше», — пишет он.

Т-14 пока еще не был принят на вооружение российской армии, и у него еще не было возможности доказать свою эффективность в бою. Однако время покажет, насколько успешной и эффективной окажется боевая платформа «Армата».