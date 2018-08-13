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ФАН публикует список россиян, погибших при ЧП с вертолетом в Таджикистане
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    ФАН публикует список россиян, погибших при ЧП с вертолетом в Таджикистане

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    ФАН публикует список россиян, погибших при ЧП с вертолетом в Таджикистане

    Москва, 13 августа. Федеральное агентство новостей публикует список россиян, погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана.

    Жертвами авиакатастрофы стали Тимур Б. 1986 года рождения, Александр А. 1971 года рождения и Руслан Т. 1976 года рождения. Все они были пассажирами вертолета.

    Как рассказал ФАН источник в министерстве иностранных дел России, остальных россиян госпитализировали в Душанбе. Сотрудники российского посольства находятся в контакте с пострадавшими альпинистами. В настоящее время дипломаты выясняют, имели ли россияне медицинскую страховку и в каком они находятся состоянии.

    Напомним, что накануне вертолет, который доставлял скалолазов в базовый лагерь, совершил жесткую посадку на высоте 4,5 км. Альпинисты возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони, который находится на высоте 7,4 км и считается самой высокой точкой Таджикистана.

    В результате происшествия погибли пять человек — трое российских альпинистов и двое членов экипажа — граждан Таджикистана.  Всего на борту воздушного судна находились 15 альпинистов (13 граждан России, один гражданин Белоруссии, один гражданин Испании) и трое членов экипажа. 

    Автор: Антон Соколов
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