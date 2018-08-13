Врет и не краснеет: российского военного эксперта насмешили слова Порошенко о новом танке Украины

На Украине проходят огневые испытания основного боевого танка Т-72АМТ, разработанного и изготовленного ГП «Киевский бронетанковый завод». Видеозапись испытаний опубликовал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко написал, что в ходе огневых испытаний на военных полигонах «новая боевая машина обрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

«Мощности «Комбата» достаточно для уничтожения даже сверхзащищенных вражеских танков, — отметил президент Украины. — Благодаря использованию высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км».

Порошенко также сообщил, что Т-72АМТ оснащен «приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночным прицелом для ведения огня высокоточными ракетами».

Российского военного эксперта Алексея Леонкова насмешили слова Петра Порошенко о «новом» Т-72АМТ.

«Обалдеть! Смешно! Это как говорят, врет и не краснеет. Потому что вообще-то Т-72 — это танк с известными характеристиками, выше которых не прыгнешь. В новой украинской версии, как они назвали Т-72АМТ, по словам Порошенко, стоят приборы ЭОП (электронно-оптический преобразователь, применяемый в приборах ночного видения. — Прим. ФАН) третьего поколения. Но в действительности в мире в основном производятся оптические преобразователи второго поколения, а производство третьего налажено только в двух странах — в США и у нас в России, но пока не такое, чтобы можно было поставлять матрицы, с помощью которых танк наводится на цель. К тому же матрицы, которые наводят на цель, производят французы, а они с Украиной не сотрудничают, насколько я знаю. Откуда там взялись ЭОП третьего поколения, непонятно», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества».

Алексей Леонков отметил и то, что основное назначение высокоточных управляемых ракет «Комбат», о которых говорит Порошенко, — это борьба с танками, вертолетами и ДОТами.

«То есть речь идет о расстоянии до пяти километров. На Украине «Комбат» был принят на вооружение в 2006 году. Они смогли его поставить грузинам. Были сведения, что грузины его пытались использовать в 2008 году в Цхинвале. Боевая часть этой ракеты — тандемная кумулятивная. Сразу скажу, что для танков, у которых нет в комплексе активной и динамической защиты, «Комбат» может быть эффективен. Но у нас сейчас ставится на танки комплексная защита «Реликт», которая предназначена для того, чтобы реактивные управляемые ракеты имели меньшую эффективность. Поэтому слова о способности Т-72АМТ «уничтожать сверхзащищенные танки противника» — это чистый пиар», — объяснил Алексей Леонков.

Военный эксперт также уверен, что поражать любые цели разработка Киевского бронетанкового завода не может.

«Т-72АМТ — это смесь всего. Там были турецкие радиостанции, туда пытались поставить станцию Motorola сборки киевской фирмы, а также комплексы навигационной аппаратуры ГЛОНАСС и GPS. Получался такой винегрет под броней давно известного советского танка. И такие образцы, оснащенные техническими новшествами нулевых, никуда дальше не пошли. Сейчас они вообще не актуальны. Т-72АМТ не выдержит бронебойный подкалиберный снаряд, который сегодня является одним из основных поражающих факторов. А наши танки, например Т-73Б3М, на которых стоит «Реликт», смогут его отразить. И помимо динамической защиты на наших танках используется и комплекс активной защиты. Там множество факторов», — заметил Алексей Леонков.

В завершение он добавил, что украинский Т-72АМТ создан в единичных экземплярах и нигде не опробован.