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Российские военнослужащие провели учения в Южной Осетии
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    Российские военнослужащие провели учения в Южной Осетии

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    Российские военнослужащие провели учения в Южной Осетии

    Ростов-на-Дону, 13 августа. Российские военные 58-й армии приняли участие в активной фазе учений на полигоне «Дзарцем»в Южной Осетии.

    Они отрабатывали использование тяжелой инженерной техники при преодолении рек, высадку на вершины гор с вертолетов и блокирование бандформирований с использованием беспилотников. Всего в учениях принимали участие 2 тысячи военнослужащих и 400 единиц техники.

    В активной фазе были задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-28АМТШ «Терминатор», эскадрилья вертолетов армейской авиации Ми-28Н «Ночной охотник», а также самолеты штурмовой и оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного Военного округа Су-25, Су-30СМ и Су-34.

    Отметим, что учения российских военных в Южной Осетии совпали со стартом учений НАТО Noble Partner 2018, которые проходят в Грузии.

    Автор: ДенисКоробейников
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