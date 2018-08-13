Российские военнослужащие провели учения в Южной Осетии

Ростов-на-Дону, 13 августа. Российские военные 58-й армии приняли участие в активной фазе учений на полигоне «Дзарцем»в Южной Осетии.

Они отрабатывали использование тяжелой инженерной техники при преодолении рек, высадку на вершины гор с вертолетов и блокирование бандформирований с использованием беспилотников. Всего в учениях принимали участие 2 тысячи военнослужащих и 400 единиц техники.

В активной фазе были задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-28АМТШ «Терминатор», эскадрилья вертолетов армейской авиации Ми-28Н «Ночной охотник», а также самолеты штурмовой и оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного Военного округа Су-25, Су-30СМ и Су-34.

Отметим, что учения российских военных в Южной Осетии совпали со стартом учений НАТО Noble Partner 2018, которые проходят в Грузии.