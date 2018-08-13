Трамп попросил уладить ситуацию со «злобной» экс-помощницей

Вашингтон, 13 августа. Американский президент Дональд Трамп попросил шефа своего аппарата уладить ситуацию с его бывшей помощницей Омаросой Манигол-Ньюман.

Трамп признался, что Манигол-Ньюман «со слезами на глазах» умоляла его принять ее работу, и он согласился. Она была «злобной» и не умной, продолжил президент США. Кроме того, ее ненавидели в Белом доме, добавил Трамп.

«Когда генерал Келли начал работу, он сказал мне, что она неудачница и не создает ничего, кроме проблем. Я попросил его, если возможно, найти этому решение, потому что она говорила обо мне прекрасные вещи, пока ее не уволили!» — написал Трамп в Twitter.

...really bad things. Nasty to people & would constantly miss meetings & work. When Gen. Kelly came on board he told me she was a loser & nothing but problems. I told him to try working it out, if possible, because she only said GREAT things about me - until she got fired! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

Напомним, Манигол-Ньюман уволили в прошлом году. Позже она выпустила книгу, в которой раскрыла «тайны» Белого дома. Она, в частности, утверждает, что Трамп съел важный секретный документ.