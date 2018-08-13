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Стало известно, когда миссия МВФ прибудет на Украину
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    Стало известно, когда миссия МВФ прибудет на Украину

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    Стало известно, когда миссия МВФ прибудет на Украину

    Киев, 13 августа. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев 6-19 сентября текущего года для обсуждения с властями Украины вопросов экономической политики и предоставления финансовой помощи государству. Об этом говорится в заявлении главы представительства МВФ на Украине Йосты Люнгмана, опубликованном на сайте Фонда.

    «По запросу украинских властей миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября, чтобы обсудить недавнее развитие событий и политику в экономической сфере», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что стороны поднимут вопрос финансовой помощи Украине со стороны МВФ и поддержки политики, направленной на обеспечение «макроэкономической стабильности страны и устойчивого, всеобъемлющего роста».

    Ранее стало известно, что украинские власти договорились с руководством МВФ о выделении нового транша финансовой помощи в размере 1,9 миллиарда долларов. Стоит отметить, что МВФ выделит денежные средства Киеву только в случае повышения цен на газ для рядовых потребителей.

    Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил: Минфин Украины уже неоднократно сообщал, что в 2019–2020 годах Киеву придется выплачивать колоссальные суммы, но у власти нет денег не только на поддержание своей экономики, но и на обслуживание внешнего долга.

    Автор: Екатерина Кухарева
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