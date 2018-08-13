Духовный лидер Ирана отказался от любых переговоров с США

Тегеран, 13 августа. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не собирается воевать с США, однако и переговоров с Вашингтоном вести не намерена. Таким образом, он отреагировал на возобновление санкций США против Ирана.

«В последнее время американские чиновники резко говорят о нас. Помимо санкций они говорят о войне и переговорах. В этой связи позвольте сказать несколько слов нашему народу: войны не будет, переговоров с США — тоже», — пишет Хаменеи в Twitter.

Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S.. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 13, 2018

По его словам, переговоры будут возможны только тогда, когда Иран станет достаточно влиятельным в политическом, экономическом и культурном плане, чтобы США не смогли оказывать давление на страну.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, посол США Роберт Вуд Джонсон призвал Великобританию последовать примеру Вашингтона и тоже выйти из иранской ядерной сделки.