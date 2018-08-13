Меню
Политика
Духовный лидер Ирана отказался от любых переговоров с США
Политика
В Госдуме прокомментировали создание аналога «списка Магнитского» на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Духовный лидер Ирана отказался от любых переговоров с США

    111

    Духовный лидер Ирана отказался от любых переговоров с США

    Тегеран, 13 августа. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не собирается воевать с США, однако и переговоров с Вашингтоном вести не намерена. Таким образом, он отреагировал на возобновление санкций США против Ирана.

    «В последнее время американские чиновники резко говорят о нас. Помимо санкций они говорят о войне и переговорах. В этой связи позвольте сказать несколько слов нашему народу: войны не будет, переговоров с США — тоже», — пишет Хаменеи в Twitter.

    По его словам, переговоры будут возможны только тогда, когда Иран станет достаточно влиятельным в политическом, экономическом и культурном плане, чтобы США не смогли оказывать давление на страну.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, посол США Роберт Вуд Джонсон призвал Великобританию последовать примеру Вашингтона и тоже выйти из иранской ядерной сделки.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.