Подозреваемый в поджоге церкви в Карелии подросток хотел всемирной славы

Москва, 13 августа. Подросток, которого подозревают в пожоге церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в Карелии, сделал это ради всемирной славы, рассказал источник в правоохранительных органах.

Следователи в деле о пожаре в церкви подозревают 15-летнего мальчика, который приехал погостить к бабушке. Как сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС, ребенок объяснил свои действия желанием прославиться на весь мир.

На данный момент школьник находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД региона, передает Infox.ru. Есть подозрения, что у подростка имеются психические отклонения.

Как сообщает «Комсомольская правда», день ребенка проходил как обычно, за исключением того, что он нашел пять литров бензина. Позже стало известно, что именно этим веществом школьник облили церковь со стороны озера.

Напомним, здание церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога полностью сгорело в минувшую пятницу. В поджоге подозревают 15-летнего школьника.