Глава МИД РФ и генсек ООН обсудили взаимодействие России и Украины по правам человека

Москва, 13 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о контактах между уполномоченными по правам человека России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«По его просьбе генсекретарь был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела переговоры с украинской коллегой Людмилой Денисовой. В частности обсуждался вопрос об обоюдной помощи задержанным морякам России и Украины. Стороны обсуждали возможные правовые решения по делу моряков «Норда», а также возможные обращения к компетентным органам для решения этого вопроса.