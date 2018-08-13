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Главные новости 13 августа
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    Главные новости 13 августа

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    Главные новости 13 августа

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 13 августа

    Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице Лайме Вайкуле не приезжать с концертами в Россию после ее заявления о Крыме. Во время визита в Одессу артистка заявила, что не стала бы выступать в Крыму ни за какие деньги. «Вы оскорбляете поклонников»: Пригожин посоветовал Вайкуле не выступать в России.

    Видеозапись полета истребителя F-35A Lightning II авиации Нидерландов в «режиме зверя» в штате Калифорния Соединенных Штатов Америки появилось в сети Интернет. Появилось видео полета F-35 в «режиме зверя».

    Премьер Великобритании Тереза Мэй должна отменить «абсурдно высокий» гербовый сбор, заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон в своей колонке для The Telegraph. Джонсон потребовал от Мэй «положить конец позору Британии».

    Эсминец военно-морских сил США Carney накануне вошел в Черное море. Эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море.

    Украина имеет огромную проблему с военно-морскими силами — де-факто их нет, а военная авиация полностью зависит от российских поставок. Об этом заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины Олег Жданов.  У нас большая проблема: в Киеве признали, что вся авиация Украины российского производства.

    Бывший президент Украины  Виктор Ющенко раскритиковал украинскую политику в отношении противодействия с Россией. «Вы что-то делаете не так»: Ющенко предложил Киеву план победы в войне с Россией.

    У заблокированного на Украине танкера «Механик Погодин» было разрешение на вход в порт Херсона. Капитан «Механика Погодина» рассказал подробности о захвате танкера на Украине.

    Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский выразил несогласие с предположением об убийстве журналиста Владислава Листьева из-за введенного им моратория на рекламу. Экс-ведущий «Взгляда» прокомментировал версию убийства Листьева из-за рекламы.

    Резкое похолодание ждет жителей Красноярска уже в понедельник, 13 августа. По данным метеорологов, вечерами в начале наступившей недели теплая погода будет сменяться осенней прохладой. Красноярск ждет резкое похолодание.

    Журналист Руслан Коцаба заявил, что время президента Украины Петра Порошенко закончится в ходе выборов нового главы государства в марте следующего года. На Украине рассказали, когда закончится «время Порошенко».

    Автор: Алексей Громов
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