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Боевики разграбили древний район в провинции Даръа | 13 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Боевики разграбили древний район в провинции Даръа | 13 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Семья рассказала о странном поведении подозреваемого в поджоге церкви в Карелии. Правительство проработает меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вышла замуж.
    19:20 13 Августа 2018
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    Семья рассказала о странном поведении подозреваемого в поджоге церкви в Карелии

    Боевики разграбили древний район в провинции Даръа | 13 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    У 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге, незадолго до инцидента была истерика, рассказали родственники мальчика. Подросток сильно изменился год назад — стал носить черную одежду, чаще обычного проявлял агрессию по отношению к окружающим. Мальчика даже отвели к психологу, но специалист списал все на переходный возраст. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что школьник объяснил поджог церкви желанием прославиться на весь мир.

    Правительство проработает меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток

    Боевики разграбили древний район в провинции Даръа | 13 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Владимир Путин поручил правительству проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток и изучить демографическую составляющую развития региона. Документ подготовлен по результатам совещания с членами правительства, которое прошло 18 июля текущего года. Задача, должна быть достигнута благодаря увеличению финансовой помощи работодателям, и увеличением мотивации участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе на Дальний Восток.

    Боевики разграбили древний район в провинции Даръа

    Боевики разграбили древний район в провинции Даръа | 13 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей оказалось видео разрушенного боевиками района Тель Аль-Ашари в провинции Даръа. В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту глава Управления древностей и музеев Даръа рассказал, что последние семь лет участники незаконных вооруженных формирований вели раскопки на этой территории. Они похищали древние объекты, а также различные артефакты, которые контрабандой перевозили в другие страны. Напомним, в последний раз археологи работали в Тель Аль-Ашари в 2010 году. Тогда в ходе раскопок было найдено три тысячи артефактов и 21 гробница.

    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вышла замуж

    Боевики разграбили древний район в провинции Даръа | 13 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщили СМИ. О свадьбе Поклонской, которая состоялась в минувшие выходные, журналисты узнали от одного из гостей. На церемонии бракосочетания присутствовали коллеги невесты по нижней палате парламента и из силовых структур. Сама Поклонская эту информацию не подтверждает, однако и не опровергает. Известно, что Соловьеву 47 лет. Ранее он занимал должность в аппарате комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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