Боевики разграбили древний район в провинции Даръа | 13 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Семья рассказала о странном поведении подозреваемого в поджоге церкви в Карелии У 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге, незадолго до инцидента была истерика, рассказали родственники мальчика. Подросток сильно изменился год назад — стал носить черную одежду, чаще обычного проявлял агрессию по отношению к окружающим. Мальчика даже отвели к психологу, но специалист списал все на переходный возраст. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что школьник объяснил поджог церкви желанием прославиться на весь мир.

Правительство проработает меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток Владимир Путин поручил правительству проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток и изучить демографическую составляющую развития региона. Документ подготовлен по результатам совещания с членами правительства, которое прошло 18 июля текущего года. Задача, должна быть достигнута благодаря увеличению финансовой помощи работодателям, и увеличением мотивации участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе на Дальний Восток.

Боевики разграбили древний район в провинции Даръа В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей оказалось видео разрушенного боевиками района Тель Аль-Ашари в провинции Даръа. В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту глава Управления древностей и музеев Даръа рассказал, что последние семь лет участники незаконных вооруженных формирований вели раскопки на этой территории. Они похищали древние объекты, а также различные артефакты, которые контрабандой перевозили в другие страны. Напомним, в последний раз археологи работали в Тель Аль-Ашари в 2010 году. Тогда в ходе раскопок было найдено три тысячи артефактов и 21 гробница.