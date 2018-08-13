Хоккеист Макаров и телеведущая Кудрявцева стали родителями

Москва, 13 августа. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, жена хоккеиста Игоря Макарова, сообщила о рождении дочери.

Фотографию с подписью «Доченька» Кудрявцева опубликовала в социальной сети Instagram. Пользователи в многочисленных комментариях поспешили поздравить пару с радостным событием.

Новорожденная стала вторым ребенком 47-летней телеведущей, ее сын от первого брака Жан Ленюк в этом году сам стал отцом в возрасте 28 лет. У 30-летнего Макарова ранее не было детей.

Хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, московское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик» и московский ЦСКА. Последним клубом нападающего стал уфимский «Салават Юлаев». В настоящий момент Макаров является так называемым неограниченно свободным агентом. В браке с Кудрявцевой он состоит с 2013 года и является ее третьим мужем.