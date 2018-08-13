Трамп назвал «чокнутой» свою экс-помощницу, которая записывала его на диктофон

Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшей свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман, которая передавала прессе записи разговоров из Белого дома.

«Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с «Ученика» (американское реалити-шоу — Прим. ФАН), теперь уволена в последний раз. У нее никогда не получалось и не получится впредь», — пишет Трамп в Twitter

По словам президента, Маниголт-Ньюман «со слезами на глазах умоляла» его дать ей работу, и он согласился, однако в Белом доме все ее ненавидели. Трамп добавил, что его бывшая помощница была «злобной, но не умной».

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

Напомним, что уволенная Маниголт-Ньюман передала телеканалу NBC аудиозапись, на которой глава аппарата Белого дома Джон Келли обсуждает грядущее увольнение помощницы Трампа. Женщине якобы предлагали ежемесячно выплачивать по 15 тыс. долларов за молчание, однако она отказалась от этих условий. Позже она передала прессе запись разговора с самим Трампом, в котором президент заявлял о своей непричастности к ее увольнению.

Увольнение Маниголт-Ньюман может быть связано с публикацией ею книги, в которой она обвиняет Трампа в расизме, женоненавистничестве, нарциссизме и непрофессионализме.