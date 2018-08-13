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Трамп назвал «чокнутой» свою экс-помощницу, которая записывала его на диктофон
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    Трамп назвал «чокнутой» свою экс-помощницу, которая записывала его на диктофон

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    Трамп назвал «чокнутой» свою экс-помощницу, которая записывала его на диктофон

    Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшей свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман, которая передавала прессе записи разговоров из Белого дома.

    «Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с «Ученика» (американское реалити-шоу — Прим. ФАН), теперь уволена в последний раз. У нее никогда не получалось и не получится впредь», — пишет Трамп в Twitter

    По словам президента, Маниголт-Ньюман «со слезами на глазах умоляла» его дать ей работу, и он согласился, однако в Белом доме все ее ненавидели. Трамп добавил, что его бывшая помощница была «злобной, но не умной». 

    Напомним, что уволенная Маниголт-Ньюман передала телеканалу NBC аудиозапись, на которой глава аппарата Белого дома Джон Келли обсуждает грядущее увольнение помощницы Трампа. Женщине якобы предлагали ежемесячно выплачивать по 15 тыс. долларов за молчание, однако она отказалась от этих условий. Позже она передала прессе запись разговора с самим Трампом, в котором президент заявлял о своей непричастности к ее увольнению.

    Увольнение Маниголт-Ньюман может быть связано с публикацией ею книги, в которой она обвиняет Трампа в расизме, женоненавистничестве, нарциссизме и непрофессионализме.

    Автор: Антон Соколов
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