Украинские олигархи перешли в «информационное наступление» на Порошенко — киевский политолог

Одной из главных тем текущей политической повестки на Украине стало «информационное наступление» ведущих украинских СМИ на президента страны Петра Порошенко, которое ведет к неуклонному падению его личного рейтинга. Киевские эксперты выдвигают как минимум три объяснения происходящему: это «сговор олигархов» против главы государства, потеря им контроля за информационным полем, а также откровенные ляпы его собственной пиар-службы.

Киевские политологи оценили серию свежих скандалов вокруг фигуры президента Украины Петра Порошенко. В частности, они характеризовали как «пиар-провалы» администрации недавние публикации в ведущих украинских СМИ, где рассказывалось об отдыхе Порошенко в Испании и Австрии. А также курьезный момент, когда 11 августа в ходе обращения к нации он допустил сразу три грубых ошибки, цитируя слова национального гимна Украины.

«Такое ощущение, что кто-то в «ситуационной комнате» администрации Порошенко специально планирует такие вот ляпы, потому что по-другому объяснить их наличие невозможно», — заявил политолог Дмитрий Разумков.

Он также считает, что нынешний официальный президентский рейтинг Петра Порошенко в 8,3% голосов избирателей «явно завышен». Реальный рейтинг главы государства после всех последних скандалов не превышает 4-5%, что гарантирует ему как минимум 5-е место в ходе предстоящей президентской кампании, считает Разумков.

При этом, как единодушно полагают политологи, когда 24 августа на Украине стартует новый политический сезон, президентский рейтинг Порошенко будет и дальше снижаться, поскольку против него уже развернута «полноценная информационная война в ведущих СМИ Украины».

«Здесь есть определенный консенсус олигархов — в частности, тут совпали интересы группы Фирташа — Левочкина и группы Коломойского, — считает киевский политолог Кирилл Молчанов. — Поэтому они перешли в информационное наступление на Порошенко. Та информация о президенте, которую крутят федеральные украинские каналы, не является какой-то уникальной или новой — просто в последнее время они здорово осмелели и за полгода до выборов перешли в наступление на президента».

По мнению Молчанова, по мере приближения к выборам президента (напомним, они должны состояться 31 марта 2019 года) в информационном поле будет все больше журналистских расследований, связанных с деятельностью Порошенко и его родственников.

«Эта волна критики неуклонно поднимается, и фактически ключевые СМИ Украины становятся оппозиционными к власти. И это относится не только к телеканалам, но и к ведущим печатным изданиям, принадлежащим олигархам, — крупнейшим газетам и журналам, — считает Молчанов. — Думаю, что ничем хорошим для Банковой это не закончится. Если до этого они худо-бедно держали монополию на формирование информационной повестки, то сегодня они ее фактически утратили. Как следствие, «зрада» против президента активно разгоняется на топовых каналах Украины».

Также, по мнению Молчанова, процессу дискредитации Порошенко в глазах его немногочисленных сторонников способствует и деятельность пиар-службы самой президентской администрации.

«На сегодня у них нет вообще никакой позитивной повестки для украинских избирателей. Такое ощущение, что на Банковой царит полный «кризис жанра», — считает Молчанов. — Так, в ситуации с «исчезновением Порошенко» они, вместо того чтобы предложить избирателям какие-то другие темы, просто решили «отсидеться в кустах», что только плодит недоуменные вопросы к президенту и окончательно добивает его рейтинг».

Молчанов уверен: на предстоящих президентских выборах — 2019 (в которых действующий глава государства намерен принять участие) Порошенко ожидает судьба его кума Виктора Ющенко [третьего президента Украины]. Напомним, последний на выборах-2010 набрал 5% голосов избирателей и с треском вылетел из гонки, уступив место во втором туре Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу.

«Следуя логике событий, Порошенко неплохо бы начать готовить операцию «Преемник», — считает политолог Дмитрий Разумков. — Но весь вопрос — как это сделать человеку, который никому не доверяет? Ведь Петр Алексеевич на сегодня нажил себе очень много врагов».

Более того — ряд украинских политологов уверен, что вскоре после выборов Петру Порошенко придется в срочном порядке покинуть страну, чтобы избежать уголовного преследования за «подвиги», совершенные в ходе его пятилетнего правления.

Однако и за границей его, вероятнее всего, не ждет ничего хорошего. Как сообщил вчера экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, американское ФБР уже подготовило сразу несколько уголовных дел против действующего президента Украины.