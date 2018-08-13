Меню
Украина
Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал на эротике
Политика
В Госдуме прокомментировали создание аналога «списка Магнитского» на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал на эротике

    326

    Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал на эротике

    Киев, 13 августа. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как украинский лидер Петр Порошенко зарабатывал в студенческие годы на прокате эротических фильмах.

    Саакашвили и Порошенко в 1980-е годы вместе учились в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

    Бывший грузинский лидер в интервью изданию «Страна» рассказал, что в студенческие годы Порошенко интересовался только деньгами. Украинский президент, добавил Саакашвили, не учился, а занимался бизнесом, при это «обманывал и «кидал» людей».

    По словам бывшего губернатора Одесской области, Порошенко обманывал людей во всем — от видеосалонов до компьютеров.

    «У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили «Эммануэль-2». Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон», — добавил Саакашвили.

    По словам политика, стоимость входа в видеосалон составляла рубль, на тот момент, добавил Саакашвили, это были большие деньги.

    Ранее Саакашвили заявил, что в США возбудили уголовные дела против украинского лидера. Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что нет ничего удивительного, если дела против Порошенко действительно существуют.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.