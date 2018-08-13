Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал на эротике

Киев, 13 августа. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как украинский лидер Петр Порошенко зарабатывал в студенческие годы на прокате эротических фильмах.

Саакашвили и Порошенко в 1980-е годы вместе учились в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Бывший грузинский лидер в интервью изданию «Страна» рассказал, что в студенческие годы Порошенко интересовался только деньгами. Украинский президент, добавил Саакашвили, не учился, а занимался бизнесом, при это «обманывал и «кидал» людей».

По словам бывшего губернатора Одесской области, Порошенко обманывал людей во всем — от видеосалонов до компьютеров.

«У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили «Эммануэль-2». Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон», — добавил Саакашвили.

По словам политика, стоимость входа в видеосалон составляла рубль, на тот момент, добавил Саакашвили, это были большие деньги.

Ранее Саакашвили заявил, что в США возбудили уголовные дела против украинского лидера. Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что нет ничего удивительного, если дела против Порошенко действительно существуют.