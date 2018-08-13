Bloomberg: Трамп может не поддержать антироссийские санкции
Вашингтон, 13 августа. Пакет антироссийских санкций не сработает, если его не поддержит президент США Дональд Трамп. Об этом заявили эксперты агентства Bloomberg.
Введение нового пакета санкций контрастирует с поведением президента США. Американский лидер высказывается о продолжении сотрудничества с российским президентом Путиным. Вашингтон отступает от санкционной политики, отметили в Bloomberg.
Так, Трамп не согласился с тем, что Россия — это «враг» США, а также поддержал Путина в вопросе о невмешательстве Москвы в американские выборы. Кроме того, Белый дом затягивает исполнение закона о расширении антироссийских санкций (CAATSA), который Трамп принял в августе 2017 года. В Bloomberg отмечают, что подобное поведение негативно сказывается на санкциях против РФ.
Напомним, что ранее Госдепартамент США анонсировал принятие новых санкций в отношении России из-за якобы использования Москвой химоружия в Солсбери.