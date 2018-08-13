Румынский «майдан»: капкан для Турции, угроза для России, соломинка для Запада

События в Румынии маститые комментаторы в России и на Западе привычно комментируют так: дескать, массовые протестные акции в этой стране возникли совершенно спонтанно и вызваны исключительно внутренними причинами — прежде всего, коррупцией в местных органах власти.

Эту заезженную пластинку все мы, похоже, обречены слушать еще очень долго. Очередная «цветная революция», очередной «майдан». Сколько их уже было? И сколько еще будет?

Ну да, глобальная «империя доллара» способна по этим отработанным технологиям «проецировать мягкую силу» по всей планете и не видит смысла отказываться от того, что помогает добиваться ей необходимых результатов. Поэтому поводы (ну конечно, раньше ведь в Румынии про коррупцию во власти и слыхом не слыхивали!), количество участников, жертв и другие детали конкретной постановочной интерпретации данного сценария — второстепенны. Интересны только время и место, позволяющие понять, зачем, с какой целью происходит та или иная постановка.

В данном случае — почему именно Румыния и именно сейчас?

Почему Румыния?

Совсем недавно мы были свидетелями «мягчайшей из мягких», но, тем не менее, вполне удавшейся «цветной революции» имени Никола Пашиняна в Армении. Почти одновременно — только с небольшим опережением по отношению к румынским событиям — практически на ровном месте Греция устроила дипломатический скандал против России, обвинив нашу страну в противодействии переименованию бывшей югославской республики Македония в Северную Македонию и, соответственно, ее вступлению в НАТО.

Если мысленно соединить на карте Афины, Бухарест и Ереван прямыми линиями, то в центре этого географического и политического треугольника окажется… Правильно, Турция. Ныне — союзница России в Сирии и на Ближнем Востоке, перспективный газовый «хаб» для всей Южной Европы, кандидат на присоединение к БРИКС. А заодно — важнейший член НАТО, который вступил в острейший конфликт с Соединенными Штатами Америки.

Впрочем, в случае победы нынешнего румынского «майдана» (кто-то в этом сомневается?) и замены нынешнего правительства социал-демократов на «технократический» кабинет министров, давно заверенный в американском посольстве, это создаст дополнительные проблемы не только для Турции, но и для России.

Попытаемся хотя бы приблизительно обозначить круг этих дополнительных проблем.

Проблемы для Турции

В результате победы румынского «майдана» вокруг Турции смыкается геостратегический «капкан» — вроде бы и небольшой, «не по размеру» данного государства, имеющего, кроме того, сегодня в союзниках такие мощные державы, как Россия и Иран, — но на самом деле чрезвычайно опасный.

О курдско-турецком конфликте сказано уже столько, что здесь повторяться нет никакого смысла. Стоит лишь заметить, что США последние годы активно используют курдский фактор для контроля за ситуацией на Ближнем Востоке, а также фактически поддержали попытку военного переворота в июле 2016 года, направленного против президента Турции Реджепа Эрдогана.

Точно так же хорошо известно о давних противоречиях между Афинами и Анкарой, в том числе по кипрской проблеме: иногда они тлеют почти незаметно, иногда вспыхивают, но никогда не гаснут окончательно. Понятно, что сейчас у Греции нет никакой возможности хотя бы минимально изменить статус-кво в свою пользу, но «мобилизоваться» она может в любой момент.

Про отношения Армении с Турцией тоже много говорить не приходится — теплыми их не назовешь. Здесь и неизгладимая память о 1915 году, и позиция, занятая Анкарой в ходе карабахского конфликта, и многое другое. «Горючего материала» здесь более чем достаточно, а силой, заинтересованной в поджигании, сегодня являются сами США и их ближайшие союзники, прежде всего Великобритания.

Кстати, посольство США в Армении является «непропорционально» большим — в нем работают свыше двух тысяч сотрудников — и фактически выполняет координирующие функции для всего кавказско-ближневосточного региона, включая Каспий и Причерноморье.

Румыния на этом фоне выглядит последней (или, может быть, предпоследней, если окажется задействован и Азербайджан) деталью пазла — со стороны Черного моря. Вероятность антитурецких провокаций на суше, в воздухе и на море возрастает в геометрической прогрессии, а они — по механизму «хайли-лайкли», задействованному против России в «деле Скрипалей», — могут превратиться в экономическую блокаду Турции со стороны «коллективного Запада».

Угрозы для России

Для нашей страны смена власти в Бухаресте чревата, прежде всего, возможностью нового обострения приднестровского конфликта и активизацией сил, выступающих за объединение Молдавии с Румынией, что автоматически запускает процесс неограниченного пересмотра послевоенных границ в Европе.

В свою очередь, греческий демарш против России — видимо, предпринятый, помимо всего прочего, как следствие налаживания союзнических отношений между Москвой и Анкарой, не только осложняет пребывание группировки наших военных кораблей в Восточном Средиземноморье, но и убирает из политических комбинаций вроде бы эфемерный, но на самом деле весьма значимый фактор «православного единства».

Плюс «вишенка на торте» — фактическая блокада проекта газопровода «Турецкий поток», поскольку Румыния и Греция совместными усилиями способны полностью перекрыть возможность дальнейшего транзита российского «голубого золота» по данному маршруту.

В целом, наблюдая эту картину, можно сделать вывод о том, что наши западные «партнеры» уже вовсю «по сусекам помели, по амбарам поскребли», задействовав в своей борьбе против России все, до чего только могут дотянуться. По сути, они «довоевались» с нами уже «до румын»: рычагов давления на Москву у Запада все меньше. А значит, перелом в этой необъявленной гибридной войне уже очень близок.

Будем надеяться, не в их пользу.