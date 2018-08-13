Суд США отклонил ходатайство Concord Management о признании назначения Мюллера незаконным

Вашингтон, 13 августа. Суд Вашингтона отклонил ходатайство российской компании Concord Management and Consulting, которая просила признать назначение спецпрокурора США Роберта Мюллера незаконным

«В ходатайстве Concord Management and Consulting о снятии обвинений на оснований соображений о назначении и полномочиях спецпрокурора отказано», — говорится в решении суда.

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее выдвинул обвинения против 13 россиян и трех компаний из России по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Concord Management стала единственным ответчиком, который нанял адвокатов для защиты своих интересов в суде. На прошлой неделе компания призвала суд признать незаконным назначение Мюллера незаконным.

По информации американских СМИ, до своего назначения Мюллер был частным адвокатом, а согласно законодательству США, решение о назначении такого человека спецпрокурором может принять только генеральный прокурор страны при полном согласии членов американского Конгресса.

В действительности же генпрокурор взял отвод, поэтому решение о назначении Мюллера подписал замминистра юстиции Род Розенштейен. Кроме того, не учитывалось и мнение членов Конгресса относительно кандидатуры Мюллера.

Как сообщало агентство USA Really генпрокуратура США вступила в сговор с одним из судей, чтобы сохранить кресло спецпрокурора за Мюллером и добиться отклонения ходатайства Concord Management. В результате было подано дублирующее ходатайство к сублимированному делу. Судья Эми Джексон, ведущая дело Concord, оказалась в затруднительной ситуации. С одной стороны, она не могла игнорировать доводы российской компании, с другой — не могла игнорировать прецедентное право. Однако в конечном итоге она все же решила отклонить ходатайство Concord.

Напомним, что американские власти обвинили Россию в том, что она вмешалась в президентские выборы, которые проходили в США осенью 2016 года. Правоохранительные органы начали масштабное расследование с целью доказать факт вмешательства, однако за полтора года работы не было обнаружено ни одного доказательства хоть какой-либо причастности Москвы к американским выборам.