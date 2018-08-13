Политолог назвала причины массового бегства жителей Туниса из страны
Москва, 13 августа. Политолог, международный редактор Central European Journal of International Security Studies Наталья Пискунова назвала причины, по которым жители Туниса массово покидают родину.
Ситуация в Тунисе становится все более напряженной с каждым днем. Туристический поток в эту страну продолжает угасать, а на ее территории активизируются митинги и забастовки. Еще одним важным признаком кризиса в Тунисе является массовое бегство его жителей.
В 2016 году государство покинули 1200 человек, в 2017 — 6100. Этот показатель продолжает расти.
Политолог обратила внимание, что чаще всего среди беженцев — врачи, учителя и другие сотрудники сферы услуг.
«Это происходит от того, что у них очень низкая заработная плата и нет возможности получать какие-то прибыли в коммерческом секторе», — объяснила она.
Пискунова отметила, что люди, работающие в этой сфере, в Европе получают гораздо более высокие зарплаты. Она также обратила внимание, что африканские беженцы, покидая свои дома, стремятся в те страны, где проживают их диаспоры.
«В Европе много арабских диаспор, их видно, это целые кварталы, — приводит ее слова «Ньюинформ». — Это как раз те самые беженцы, которые приезжают и компактно селятся рядом, потому что они могут найти работу среди своих».
Она отметила, что жители Туниса верят, что земляки за рубежом их поддержат и защитят при необходимости. На фоне этого, стоит отметить, власти страны такую безопасность населению предоставить не могут — в Тунисе активно действуют радикальные группировки.
«Плюс еще есть проблема небольших радикальных группировок на юге страны, где проходит граница, да еще плохо охраняется», — заметила эксперт.
3 августа в министерстве внутренних дел Туниса сообщили, что в стране задержали двоих боевиков, которые готовили теракт в сотрудничестве с задержанным ранее в Германии террористом. Отмечалось, что один из задержанных пытался попасть на территорию Сирии, чтобы примкнуть к боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ), однако ему не удалось этого сделать.
1 Организация запрещена на территории РФ.