Пес Шарик из «Простоквашино» зарегистрировался в Instagram

Москва, 13 августа. Герой из мультфильма «Простоквашино» пес Шарик завел себе страницу в социальной сети Instagram.

Шарик делится со своими подписчиками подробностями жизни в деревне и публикует фотографии с другими героями фильма, в том числе и с котом Матроскиным.

Найти Шарика можно под ником sharrrik. В своем профиле он, следуя модным тенденциям, указал, что является коренным жителем Простоквашино, фотоохотником, натуралистом, сторожем-другом и супергероем.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на YouTube появилась пятая серия мультфильма «Простоквашино». В новой серии мультфильма Шарик пытался раскрутить свой блог.