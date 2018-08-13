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Пес Шарик из «Простоквашино» зарегистрировался в Instagram
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    Пес Шарик из «Простоквашино» зарегистрировался в Instagram

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    Пес Шарик из «Простоквашино» зарегистрировался в Instagram

    Москва, 13 августа. Герой из мультфильма «Простоквашино» пес Шарик завел себе страницу в социальной сети Instagram.

    Шарик делится со своими подписчиками подробностями жизни в деревне и публикует фотографии с другими героями фильма, в том числе и с котом Матроскиным.

    Найти Шарика можно под ником sharrrik. В своем профиле он, следуя модным тенденциям, указал, что является коренным жителем Простоквашино, фотоохотником, натуралистом, сторожем-другом и супергероем.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на YouTube появилась пятая серия мультфильма «Простоквашино». В новой серии мультфильма Шарик пытался раскрутить свой блог.

    Автор: Дарья Смолина
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