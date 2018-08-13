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Политика
Лавров обсудил с генсеком ООН урегулирование в Сирии
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    Лавров обсудил с генсеком ООН урегулирование в Сирии

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    Лавров обсудил с генсеком ООН урегулирование в Сирии

    Москва, 13 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели телефонные переговоры, в ходе которых они обменялись мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

    Как говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства, Лавров и Гутерреш обсудили перспективы повышения эффективности деятельности ООН, в том числе на направлении предотвращения конфликтов и миротворчества. Глава МИД РФ и генсек согласились с тем, что от готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия зависит прогресс в разрешении кризисов.

    Ранее Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Сирии.

    Напомним, 20 июня Гутерреш провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой заявил, что ООН рассматривает РФ как одну из ключевых стран организации.

    Автор: Тимур Румянцев
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