Лавров обсудил с генсеком ООН урегулирование в Сирии

Москва, 13 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели телефонные переговоры, в ходе которых они обменялись мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Как говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства, Лавров и Гутерреш обсудили перспективы повышения эффективности деятельности ООН, в том числе на направлении предотвращения конфликтов и миротворчества. Глава МИД РФ и генсек согласились с тем, что от готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия зависит прогресс в разрешении кризисов.

Ранее Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Сирии.

Напомним, 20 июня Гутерреш провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой заявил, что ООН рассматривает РФ как одну из ключевых стран организации.