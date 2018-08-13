Брюссельская компания назвала десятки тысяч французских пользователей Twitter «русскими ботами»

Париж, 13 августа. Французские пользователи Twitter возмущены отчетом брюссельской компании EU DisinfoLab. Она внесла данные их аккаунтов в свой отчет по борьбе с дезинформацией, назвав их «русскими ботами».

Компания назвала 55 тысяч аккаунтов «пророссийскими» за критику президента Макрона, а также за репосты материалов RT и агентства Sputnik.

Французские пользователи стали критиковать президента Макрона, после того, как в Сети появилась видеозапись инцидента во время первомайской демонстрации.Тогда охрана президента Франции избивала людей. Критики Макрона обвиняют его в том, что он покрывал охранников, пока инцидент не стал достоянием общественности.

В список «русских ботов» попали журналисты и известные политики. Так, в нем оказалась лидер «Национального сопротивления» Марин Ле Пен и политик Жан-Люк-Меланшон.

«Наклеивание ярлыков, цензура, манипулирование информацией, шпионаж… Дивный новый мир!» — прокомментировала Ле Пен отчет EU DisinfoLab.

Возмущенные французские пользователи стали отправлять жалобы на действия EU DisinfoLab в Национальную комиссию по информационным технологиям.

Как сообщает эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова в беседе с RT, во Франции всех несогласных с либерально-тоталитарным строем записывают во враги.

«То, что происходит во Франции, напоминает очередную антиутопию в духе Оруэлла», — отметила Платонова.

Публикацию списка «русских ботов» прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Купила попкорн и жду, когда все эти EU Desinfo заявятся к нам офис с конвертиком и просто потребуют выдать им, сколько не жалко, на борьбу с нами и публикацию вот таких вот списков», — отметила Симоньян.

По словам политолога Александра Асафова, публикация подобных списков направлена на ухудшение сотрудничества России и Франции. Против него выступают транснациональные силы в Вашингтоне.

«Предпринимается попытка повлиять на Макрона, появляются сообщения, что якобы за скандалом с его охранником стоит Россия», — заявил Асафов.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, Запад старается повлиять на альтернативные источники информации, такие как RT и Sputnik. Это связано, в том числе с тем, что США не терпит потерю информационной монополии, которую пошатнули российские каналы.

Отметим, что EU DisinfoLab активно сотрудничает с фондом Джорджа Сороса «Открытое общество», а также с американским «Атлантическим Советом». Исследование финасировал сам Twitter, на средства от рекламы RT и Sputnik.



